Schlank sein, große Muskeln besitzen, reine Haut haben – bereits Kinder und Jugendliche scheinen ein ganz klares Bild von Schönheit zu haben. Oder zumindest dem gesellschaftlichen Verständnis davon. In Zeiten, in denen jeder vermeintliche Makel per App mit einem Beauty-Filter oder real mit einer Botox-Behandlung beseitigt werden kann, ist das allerdings wenig verwunderlich.

Eltern wollen ihr Kind sicherlich am liebsten von all dem fernhalten, doch leider sind Verunsicherungen und Vergleiche nur schwer vermeidbar. Prof. Dr. Silja Vocks, Leiterin des Fachgebietes Klinische Psychologie und Psychotherapie der Universität Osnabrück, und Antonius Geers, Pädagoge bei Pro Familia, geben Tipps, wie Eltern ihr Kind vor dem „Schönheitswahn“ schützen können.

Einen kritischen Medienumgang fördern

Die Sozialen Medien haben einen zunehmenden Einfluss auf das Körperbild junger Menschen. Täglich werden sie dort mit scheinbar perfekten Körpern und strahlender Schönheit konfrontiert. Haben sie wenig Vergleich zu dem, wie Menschen wirklich aussehen, generiert ihr Hirn ein unrealistisches Bild, erklärt Vocks. Wird die Social-Media-Welt mit der eigenen gleichgesetzt, nehmen die Selbstzweifel zu.

Mehr Informationen: Slim Thick, Barbie Botox, Heroin Chic - Was ist das? größer als Größer als Zeichen Insbesondere in den Sozialen Netzwerken werden Nutzer mit unterschiedlichen Schönheitstrends und Idealen konfrontiert, die häufig eines gemeinsam haben: Sie sind kaum zu erreichen und/oder ungesund. So zum Beispiel der Trend „Heroin Chic“: Supermodel Kate Moss hat diesen Trend geprägt, insbesondere mit der Aussage „Nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt“. Der „Heroin Chic“-Trend bedeutet, dürr bis knochig zu sein, mit fahlem Teint und Augenringen - so, wie Menschen nach exzessiven Heroinkonsum aussehen (können). „Slim Thick“ wiederum beschreibt einen schlanken Körper, aber mit Kurven: Ideal ist demnach ein flacher Bauch, eine schmale Taille, dafür aber eine ausladende Hüfte und viel Oberweite und Hintern. „Barbie Botox“ ist ein chirurgischer Eingriff, der zu einem schlankeren und optisch längeren Hals und schmalen Schultern führen soll. Mittels einer oder mehrerer Botox-Behandlungen wird der Trapezmuskel am Rücken geschwächt, wodurch er an Volumen verliert. Die Wirkung hält je nach Mensch etwa drei Monate an.

Damit das nicht passiert, sollte laut Geers regelmäßig ein bewusster Realitätsabgleich gemacht werden. „Wenn man sich auf der Straße mal links und rechts umschaut, merkt man schnell: Die Bilder auf Social Media entsprechen nicht der Norm und sind oft stark bearbeitet.“ Eltern sollten daher ihre Kinder darauf aufmerksam machen, dass das Dargestellte mit der Wirklichkeit oft nicht viel zu tun hat.

„In dem Zusammenhang auch ganz wichtig: Kinder auf die Gefahren des Internets hinweisen und ihnen aufzeigen, warum sie nicht alles einfach unreflektiert übernehmen sollten“, so die Psychologin.

Anerkennung schenken

Komplimente sind eigentlich etwas Schönes und in der Regel gut gemeint. Eltern sollten ihr Kind aber nicht ausschließlich für ihr Äußeres oder ihre Leistung loben. Gegebenenfalls könne das sogar das genaue Gegenteil bewirken. „Wenn man immer nur fürs Aussehen und die Figur lobt, könnte das Selbstwertgefühl immer stärker auf diesem Bereich fußen“, sagt Vocks.

Um das zu vermeiden, sei es umso wichtiger, dem eigenen Kind für das Anerkennung zu schenken, was es kann und wer es ist. Und das sollte nicht körperbezogen sein. Ein ‚Ich finde es toll, wie kreativ Du bist‘ oder ‚Dein Lachen ist ansteckend‘ wirkt viel wertschätzender, als ein Kommentar zu Figur oder Kleidung. Werden dem Kind Komplimente gemacht, sollten diese, so Geers, außerdem unbedingt authentisch und aufrichtig sein.

Selbst ein Vorbild sein

Eltern fungieren in vielerlei Hinsicht als Vorbild für ihre Kinder – ob nun bewusst oder unbewusst. Das sollten sie bestenfalls auch in Bezug auf einen positiven Umgang mit ihrer Körperlichkeit sein. Laut Vocks gilt es daher vermeiden, selbst permanent an sich rumzumäkeln und über die eigene Figur zu sprechen.

Stattdessen sollte die eigene Akzeptanz von Körper und vermeintlichen Unzulänglichkeiten vermittelt werden. „Ganz nach dem Motto: Du bist okay, so wie Du bist, und ich bin es auch“, sagt Geers. Auch dabei spiele die Authentizität eine große Rolle.

Die Vorbildfunktion betreffe auch den Medienumgang. Liegt das Handy beim Essen auf dem Tisch? Gibt es handyfreie Zeiten? Die analoge Welt sollte bewusst gelebt werden, findet der Pädagoge.

Unkontrolliertes Surfen im Internet vermeiden

„Es ist unrealistisch, die Sozialen Medien aus der Welt des Kindes zu verbannen“, so die Psychologin. Auch sei es keine Option, dem Kind den Zugang zu Medien völlig zu verbieten. Dadurch werde das Kind in gewisser Weise von seinem Umfeld abgeschnitten. Den einzig richtigen Weg in Bezug auf die Mediennutzung der Kinder gebe es den Experten zufolge nicht.

Geers gibt den Tipp, dass klare Regeln für die Bildschirmzeit oder handyfreie Zonen hilfreich sein könnten, um dem unkontrollierten Surfen entgegenzuwirken. Außerdem bieten einige Apps Möglichkeiten an, um den Risiken des Körperkults entgegenzuwirken. Auf Instagram zum Beispiel lassen sich Einstellungen aktivieren, die die Sichtbarkeit bestimmter Beiträge einschränken.

Gespräche anbieten

Mit dem eigenen Kind über seine Gefühle sprechen? „Wenn es geht, gerne“, so Geers. Das sei aber nicht immer so leicht. Wichtig sei es vor allem, im Dialog zu bleiben, sich für die Internetnutzung der Kinder zu interessieren und ihre Gefühle ernst zu nehmen. Gespräche können und sollen laut Vocks nicht erzwungen werden. Stattdessen können Eltern das Gespräch immer wieder anbieten und dem Kind vermitteln, dass es dabei keine Scheu haben muss.

Entsteht das Gefühl, dass Körpertrends im Leben des Kindes eine immer größere und deutlich ungesund werdende Rolle spielen, sollten unbedingt der Dialog gesucht und eventuell eine Beratungsstelle aufgesucht werden.