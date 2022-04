Das Super-Studio von Friedhelm Leist gibt es seit 2002 an der Martinistraße in Osnabrück. FOTO: Thomas Wübker Der kleine Laden um die Ecke Schönes Design und rare Stücke im Super-Studio in Osnabrück Von Thomas Wübker | 30.04.2022, 11:11 Uhr

Wo soll man nur zuerst hinsehen? Am besten nimmt man sich viel Zeit, wenn man dem kleinen, inhabergeführten Laden namens „Super-Studio“ an der Martinistraße in Osnabrück einen Besuch abstattet. Diese Zeit sollte man sich auch für ein Gespräch mit Inhaber Friedhelm Leist nehmen, denn er hat viel zu erzählen.