Am Donnerstag war es vielerorts wieder weiß. Archivfoto: André Havergo up-down up-down Nach Schneefall am Donnerstag Schneit es am Wochenende in der Region Osnabrück weiter? Von Wibke Niemeyer | 10.03.2023, 15:15 Uhr

Am Donnerstag ist dank teils kräftigen Schneefalls nochmal Winterstimmung aufgekommen. Die gute Nachricht für alle, die sich schon auf den Frühling freuen: Am Wochenende ist für die Region Osnabrück laut dem Deutschen Wetterdienst kein Schnee in Sicht.