Osnabrücker Brautpaare verraten, warum sie sich den 2.2.2022 als Hochzeitstag ausgesucht haben. FOTO: Nina Fehrensen Hochzeit am Schnapszahl-Tag Video-Umfrage am Standesamt: Warum heiraten Osnabrücker am 22.2.2022? Von Nina Fehrensen | 22.02.2022, 15:10 Uhr

Warum ist ein Schnapszahl-Datum für den Hochzeitstag so beliebt? Bei der Stadtwaage am Markt in Osnabrück haben wir Brautpaare gefragt, warum sie sich am 22. Februar 2022 trauen ließen.