Gegen 15 Uhr klingelte eine Unbekannte an der Tür der Wohnung einer 78-jährigen Frau an der Wesereschstraße und bat um einen Kugelschreiber. Als die Rentnerin in die Küche ging, um einen Stift zu holen, folgte ihr die Unbekannte. Plötzlich erschien eine zweite Frau und blieb in der geöffneten Eingangstür stehen. Sie bot der Wohnungsinhaberin Gardinen an und breitete sie dabei aus. Beide Fremden verwickelten die Dame in ein Gespräch, das etwa 15 Minuten dauerte. Anschließend verließen sie das Haus. Erst einige Stunden später bemerkte die Rentnerin, dass jemand ihren Schlafzimmerschrank durchwühlt und Geld sowie Schmuck gestohlen hat. Die Geschädigte beschrieb eine der Frauen als ca. 35 Jahre alt und 1,55 m groß. Sie war schlank und hatte ein südländisches Gesicht. Ihre Bekleidung bestand aus einem schwarzen Mantel, einer schwarzen Stoffmütze, einer Hose sowie schwarzen Lederhandschuhen. Die zweite Täterin war ca. 50 Jahre alt und 1,70 m groß. Sie wirkte südosteuropäisch, dick und hatte schwarze Haare. Diese Frau trug eine kurze schwarze Jacke. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Gegebenenfalls sollten Unbekannte, die um Hilfe bitten, vor der Wohnung warten. Hilfreich kann es auch sein, Nachbarn hinzu zu ziehen. Zeugen, die Hinweise zu der aktuellen Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter Tel.0541/3273230 oder 3272115.