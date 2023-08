Anfahrt mit dem Auto Schlossgarten Open Air 2023 in Osnabrück: Hier finden Sie Parkplätze Von Henrike Laing | 08.08.2023, 13:07 Uhr Wer zum Schlossgarten Open Air mit dem Auto anreisen möchte, kann verschiedene Parkplätze im Stadtgebiet Osnabrück nutzen. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down

Am 18. und 19. August findet das Schlossgarten Open Air in Osnabrück statt. Einige Besucher werden auch in diesem Jahr mit dem Auto zum Musikevent anreisen wollen. Eine Übersicht über die entsprechenden Parkmöglichkeiten finden Sie hier.