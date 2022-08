So könnte der Himmel am Samstag über dem Osnabrücker Schlossgarten Open Air aussehen. (Archivfoto) FOTO: David Ebener up-down up-down Keine Regenschirme erlaubt Geht das Schlossgarten Open Air in Osnabrück am Wochenende im Regen unter? Von Matthias Liedtke | 25.08.2022, 12:02 Uhr | Update vor 50 Min.

Das Wochenende steht bevor und damit auch das Schlossgarten Open Air 2022 in Osnabrück. So sehnlichst in Stadt und Landkreis auch Regenfälle erwartet werden, so wenig wären sie ausgerechnet bei einem großen Musikfestival willkommen. Wie wird das Osnabrücker Wetter am Freitag und Samstag?