Alles muss raus: Der gesamte Boden des Erdgeschosses der nagelneuen Kita Schinkel am Jeggener Weg hat sich mit Wasser vollgesogen. Foto: Michael Gründel Folgenreicher Wasserschaden Schließung von neuem Kita-Gebäude in Osnabrück: Nerven von Erziehern und Eltern liegen blank Von Sandra Dorn | 12.11.2022, 06:59 Uhr | Update vor 1 Std.

„Die Erzieher gehen am Stock“, sagt eine in Tränen aufgelöste Mutter. Wegen eines Wasserschadens in der neuen Kita Schinkel am Jeggener Weg in Osnabrück muss ihr Kind mit allen anderen zurück in den Altbau an der Wesereschstraße. Dort gab es zwischenzeitlich Ratten. Sie macht sich Sorgen. Zu Unrecht, sagt die Stadt.