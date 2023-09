In der Nacht von Montag, 25. September, auf Dienstag, 26. September, ist die Verbindung von der A1 in Fahrtrichtung Dortmund auf die A30 in Fahrtrichtung Hannover von 19 Uhr bis 6 Uhr gesperrt. Auf der A1 stehen im Baustellenbereich noch zwei Spuren zur Verfügung. Die Umleitung U27 führt über die vorgelagerte Anschlussstelle Osnabrück-Hafen.

In der darauffolgenden Nacht von Dienstag, 26. September, auf Mittwoch, 27. September, sperrt die Autobahn Westfalen die Verbindung von der A30 in Fahrtrichtung Amsterdam zur A1 in Fahrtrichtung Bremen, ebenfalls von 19 Uhr bis 6 Uhr. Die Umleitung führt über die Anschlussstellen Lotte und Osnabrück-Hafen (U93).

Von Mittwoch, 27. September, auf Donnerstag, 28. September, wird von 19 Uhr bis 6 Uhr die Verbindung von der A30 Richtung Amsterdam auf die A1 in Fahrtrichtung Münster gesperrt. Hier wird per rotem Punkt über die Anschlussstelle Lotte umgeleitet.

In der Nacht von Donnerstag, 28. September, auf Freitag, 29. September, können Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 19 bis 6 Uhr nicht von der A1 (beide Fahrtrichtungen) auf die A30 Richtung Amsterdam fahren. Auf der A30 wird in dieser Fahrtrichtung der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Rote-Punkt-Umleitung führt über die Anschlussstelle Hasbergen-Gaste.