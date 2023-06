Die Arbeiten am Baugebiet am Schledehauser Weg konnten im Mai starten. Foto: Michael C. Goran up-down up-down Im Bürgerforum Thema Baugebiet am Schledehauser Weg 78: Hat die Osnabrücker Bauverwaltung zu langsam gearbeitet? Von Michael C. Goran | 20.06.2023, 09:45 Uhr

Der Verwirklichung des Baugebietes am Schledehauser Weg 78 in Osnabrück steht seit Mai nichts mehr im Wege. Doch betroffene Bürger merken an, dass die Bauverwaltung das Projekt nicht schnell genug bearbeitet hat.