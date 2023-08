„Die Freibadsaison im Moskaubad hat verheißungsvoll begonnen, aber zwischendurch stark nachgelassen. Vor allem der Juli ist zeitweise im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen“, zitiert eine Mitteilung der Stadtwerke Osnabrück Bäderchef Wolfgang Hermle.

Bei zwischenzeitlich 16 Grad und Regenschauern kamen tageweise nur wenige Badegäste in das Freibad im Stadtteil Wüste. Vom schlechten Wetter profitierten dagegen das Nettebad und das Schinkelbad. „Die Besucher, die uns im Moskaubad an den kalten Tagen gefehlt haben, haben wir ungefähr in gleicher Zahl in den Hallenbädern begrüßen dürfen“, so Hermle weiter.

Eingeschränkte Öffnungszeiten im Freibad zugunsten der Hallenbäder

Die Entscheidung, die Öffnungszeiten im Moskaubad daraufhin einzuschränken, sei nicht leichtgefallen, erklärt der Bäderchef. „Doch vor dem Hintergrund der ausbleibenden Besucherinnen und Besucher auf der einen und des starken Aufkommens in den Hallenbädern sowie der weiterhin angespannten Personalsituation haben wir uns schweren Herzens für diesen Schritt entschieden.“ Dafür hätten aber auch wirtschaftliche Gründe gesprochen.

Das Moskaubad hatte im laufenden Jahr bisher 140.000 Badegäste. Besonders im Sommer seien es „signifikant weniger Besucher“ als in Sommern mit gutem Wetter gewesen, so Stadtwerke-Sprecher Sebastian Philipp. Als Vergleichsjahr zieht er das Vor-Corona-Jahr 2019 heran: 265.000 Besucher hatte das Bad von Januar bis Dezember gezählt - die meisten von ihnen naturgemäß im Sommer. An dieser Zahl werde 2023 bei weitem nicht mehr gekratzt. Das Hallenbad bleibe zwar geöffnet, aber mit eingeschränkten Zeiten.

Am 3. September öffnen die Freibadtore zum letzten Mal in diesem Jahr. Ab Montag, 4. September, geht es nur noch in der Halle weiter. Montags und mittwochs von 6 bis 8 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 17 Uhr sei sie für die Öffentlichkeit zugänglich, teilen die Stadtwerke mit. Zu den restlichen Zeiten finden dort Schwimm- und andere Kurse sowie das Schulschwimmen statt.