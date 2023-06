Alle wollen in die Stadt, aber wie viele Autos mit Verbrennungsmotor kann Osnabrück verkraften? Das umweltsensitive Verkehrsmanagementsystem (UVM) soll verhindern, dass die Luftschadstoffe in der Innenstadt über die Grenzwerte steigen. Foto: Jörn Martens up-down up-down Neues Verkehrssystem startet im Juli Schlechte Luft in Osnabrück? Dann schalten die Ampeln auf Rot Von Rainer Lahmann-Lammert | 14.06.2023, 05:31 Uhr

Wenn die Luft voller Schadstoffe ist, bekommen die Autofahrer häufiger rote Ampeln zu sehen. Ab Juli geht das umweltsensitive Verkehrsmanagementsystem (UVM) in Betrieb. Ziel ist es, den Verkehr so zu lenken, dass weniger Verbrenner-Fahrzeuge in die Osnabrücker Innenstadt gelangen. Aber die E-Autos trifft es dann auch.