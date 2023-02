Das spätere Opfer war gegen 23.20 Uhr mit einer Gruppe von zehn Personen unterwegs, als sie am Neumarkt Streitigkeiten bei einer anderen, etwa gleichgroßen Gruppe wahrnahmen. Ein Teil der Gruppe um den 18-Jährigen versuchte – laut späterer Aussage – die Auseinandersetzung zu schlichten. Dabei schlug ein junger Mann der Begleiterin des späteren Opfers ins Gesicht. Außerdem wurde die Frau durch ein Messer am Arm leicht verletzt. Daraufhin zog sich die Gruppe um den 18-Jährigen zurück, wobei der junge Mann von hinten angegriffen wurde. Jemand stach ihm mit einem Messer in den oberen Rücken. Anschließend flüchteten die Verfolger. Das Opfer musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr.

Die Polizei identifizierte einen 18-Jährigen und einen 21-Jährigen als mutmaßliche Haupttäter. Die weiteren Ermittlungen müssen nun ergeben, inwieweit die beiden Tatverdächtigen an dem Geschehen beteiligt waren.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, wenden sich an die Polizei unter der Telefonnummer 0541/3272115 erbeten.

