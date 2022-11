Hier wird angehenden Anlagenmechanikern für Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik in Sachsen eine Wärmepumpe erklärt. Viel zu wenige Jugendliche interessieren sich auch in der Region Osnabrück für diesen für den Klimaschutz so wichtigen Beruf. Viele Ausbildungsstellen sind weiterhin frei.

