Der Bus hatte laut Polizeibericht gegen 3 Uhr an der Bushaltestelle in Höhe der Aral-Tankstelle an der Bohmter Straße gestanden. Vier Männer, alle etwa 30 Jahre alt, hielten sich ebenfalls dort auf. Einer der vier warf plötzlich eine Flasche nach einer Busscheibe. Die Scheibe zersprang und verletzte eine 18-jährige Businsassin.