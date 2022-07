Diana Riepenhoff vom Marketing Osnabrück und Bernd Tovar vom Schaustellerverband Weser Ems freuen sich auf „Schausteller in der City“ 2022 in Osnabrück. FOTO: Julia Krämer up-down up-down 40 Meter hoher Kettenflieger-Turm „Schausteller in der City“ startet am Donnerstag in Osnabrück Von Niklas Golitschek | 19.07.2022, 16:44 Uhr

Die Schausteller sind zurück in Osnabrück: Von Donnerstag an laden sie wieder zu ihren Attraktionen und in die Buden bei „Schausteller in der City“ 2022. Ein 40 Meter hoher Turm kommt in diesem Jahr frisch aus der Fabrik.