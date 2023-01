Vielseitig: Florian Schroeder blickt in der ausverkauften Lagerhalle umfassend auf das Jahr 2022 zurück. Foto: Michael Gründel up-down up-down Satirischer Rückblick in Osnabrück Kabarettist Florian Schroeder hadert in der Lagerhalle mit Zeitenwende Von Matthias Liedtke | 19.01.2023, 15:21 Uhr

Erinnert sich noch jemand an 2022? Für viele war es sicherlich einfach ein Jahr zum Vergessen, aber so leicht macht es sich Kabarettist Florian Schroeder nicht, der sich in der restlos ausverkauften Osnabrücker Lagerhalle mit geschärftem Blick und unter dem Motto „Schluss jetzt!“ rückblickend an den Ereignissen des vergangenen Jahres abarbeitet.