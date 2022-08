Foto: Sandra Dorn Neuer Geschäftsführer Sascha Rehberg will die Altenhilfe der Diakonie Osnabrück radikal umstrukturieren Von Sandra Dorn | 26.08.2022, 10:10 Uhr

Er will, dass die Pflegekräfte in den Altenheimen nicht mehr nur gestresst herumrennen, sondern wieder Zeit für die Bewohner haben. Seit dem 1. Januar ist Sascha Rehberg der neue Geschäftsführer für den Bereich Altenhilfe der Osnabrücker Diakonie - und will die Pflege auf links ziehen.