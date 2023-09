Digitale Woche in Osnabrück Keine Angst vor KI: Sascha Lobo erklärt, wie Künstliche Intelligenz die Welt verändern kann Von Finja Jaquet | 21.09.2023, 10:14 Uhr Auftakt der Digitalen Woche mit Sascha Lobo im Coppenrath Innovation Centre, ehemals Ringlokschuppen in Osnabrück. Foto: Michael Gründel up-down up-down

Von Smart City bis TikTok, von Virtual Reality bis LinkedIn: Zum dritten Mal ist gestern die Digitale Woche in Osnabrück gestartet. Ein breites Programm mit über 70 Veranstaltungen erwartet die Besucher. Zum Auftakt am Mittwochabend sprach der bekannte Blogger, Autor und Digitalexperte Sascha Lobo – und nahm die Zuhörer mit in die „Ära der Künstlichen Intelligenz“.