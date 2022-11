Auch Freiherr von Furchensumpf ist dabei, wenn Bauchredner Sascha Grammel am 7. und 8. Dezember in Osnabrück und Quakenbrück auftritt. Foto: dpa up-down up-down Mann mit Puppen Sascha Grammel kommt nach Osnabrück und Quakenbrück Von Thomas Wübker | 28.11.2022, 22:35 Uhr

Bauchredner Sascha Grammel spielt gern mit Puppen. Das macht er in aller Öffentlichkeit und bringt damit eine Menge Menschen zum Lachen. Am 7. Dezember ist er in der ausverkauften Osnabrück-Halle, einen Tag später in der Artland-Arena in Quakenbrück.