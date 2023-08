Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, beginnen die Sanierungsarbeiten am 23. August und sollen am 1. September abgeschlossen sein. Betroffen ist sowohl die Fahrbahn in Fahrtrichtung Bremen als auch in Fahrtrichtung Dortmund.



Das ist genau geplant:

Von Mittwoch (23. August) ab 6 Uhr bis Donnerstag (24. August) um 5 Uhr müssen in Fahrtrichtung Bremen die Parkplätze Sonnenhügel und Bashake gesperrt werden. Ab 18 Uhr beginnt an dem Mittwoch zudem der Aufbau der Baustellenverkehrsführung. Ab dem Abend steht den Verkehrsteilnehmern auf Höhe der Parkplätze jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit wird auf 80 km/h herabgesetzt.

