Sommer-Comeback 2023 Das sagen die Osnabrücker Besucher zur Saisonverlängerung im Moskaubad Von Frauke Ziemann | 06.09.2023, 12:38 Uhr Foto: Sebastian Dannenberg

Die Stadtwerke passen die Öffnungszeiten des Moskaubads den Temperaturen an und gehen in die Verlängerung. Wir haben die Osnabrücker Badegäste gefragt, was sie von der Saisonverlängerung halten. Spoiler: Die Stimmung ist gut.