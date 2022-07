BW Hollage: Eine fantastische Saison spielte die Mannschaft vom Hollager Benkenbusch. Mit sieben Siegen aus den ersten neun Spielen setzte sich das Team früh oben in der Tabelle fest. Gründe für den blau-weißen Aufschwung waren unter anderem die Heimstärke (nur zwei Niederlagen) und die mannschaftliche Geschlossenheit, aus der Torschützenkönig Mursel Smakolli mit 29 Toren herausragte. So durfte Hollage lange sogar vom Aufstieg träumen, zu einer Relegation kam es für den Vizemeister aber doch nicht. Jetzt kündigt sich ein Umbruch an. Nach 13 Jahren im Amt wird Trainer Thomas Lüken von Thomas Egbers abgelöst. Eine anspruchsvolle Aufgabe für dessen erste Station, da viele Leistungsträger (Tolischus, Smakolli etc.) den Verein verlassen.