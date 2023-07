Bei der Blues Company steht Seda Devran als Background-Sängerin in der zweiten Reihe. Am 12. August spielt sie mit dem Bassisten Markus Setzer auf dem Theater Beach in Osnabrück. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Auftritt am 12. August 2023 Sängerin Seda Devran spielt mit ungewöhnlichem Duo in Osnabrück Von Thomas Wübker | 27.07.2023, 17:43 Uhr

Seda Devran steht bei der Blues Company als Background-Sängerin in der zweiten Reihe. Aber sie behauptet sich auch an vorderster Front. Am 12. August spielt sie mit dem Bassisten Markus Setzer Lieblingslieder auf dem Theater Beach in Osnabrück.