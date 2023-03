Max Giesinger singt am 26. März in der Osnabrück-Halle. Tickets sind noch erhältlich. Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Hits für 80 Millionen Sänger Max Giesinger kommt am 26. März nach Osnabrück Von Thomas Wübker | 06.03.2023, 16:57 Uhr

Wenn Max Giesinger wie geplant Banker geworden wäre, hätte „80 Millionen“ einen anderen Klang bekommen. Aber er wurde Sänger. In dieser Eigenschaft kommt er am 26. März in die Osnabrück-Halle.