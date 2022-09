Ein Leben für die Musik: Ungezählte Schüler wurden von ihr für die Musik begeistert und unterrichtet. Heute feiert Ruth Liebich ihren 100. Geburtstag. Foto: Monika Vollmer up-down up-down Jahrzehnte am Konservatorium gelehrt Ein Leben für die Musik: Die Osnabrückerin Ruth Liebich wird heute 100 Jahre alt Von Monika Vollmer | 21.09.2022, 10:03 Uhr

Keine andere war in ihrem Metier so lange aktiv. Keine hatte so entschiedene Haltungen. Heute feiert die in Osnabrück lebende Ruth Liebich ihren 100. Geburtstag – und blickt zurück auf ein ganzes Jahrhundert.