Das russische Militär hat schon seine Fühler nach ihm ausgestreckt: Renat Itkulov will auf keinen Fall auf Ukrainer schießen. Foto: Simon Belperio up-down up-down Er will nicht auf Ukrainer schießen Angst vor Einberufung: Russischer Raketen-Ingenieur hofft auf Asyl in Osnabrück Von Rainer Lahmann-Lammert | 08.10.2022, 07:00 Uhr

Mit Flugbahnen kennt er sich aus: Renat Itkulov ist zwar diplomierter Raketen-Ingenieur, arbeitet aber als Postbote in Osnabrück. Ende Oktober läuft sein Studentenvisum ab, doch der 39-jährige Russe will unbedingt in Deutschland bleiben. In Russland würde er wohl sofort an die ukrainische Front geschickt.