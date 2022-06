Fünf neue forensische Kliniken für psychisch kranke Straftäter sollen in Nordrhein-Westfalen entstehen. In den Kliniken werden psychisch kranke Rechtsbrecher behandelt, die für ihre Tat nicht oder nicht voll verantwortlich gemacht werden können. Im Gegensatz zum Strafvollzug handelt es sich um Maßregelvollzug.

Die Nachfrage ist nicht nur in Nordrhein-Westfalen groß: Das liegt daran, dass die Gerichte verstärkt persönlichkeitsgestörte Straftäter einweisen, gleichzeitig aber immer später entlassen. Während die Patienten 1996 im Durchschnitt vier Jahre blieben, stieg die Verweildauer auf fast sieben Jahre an.

In Hörstel im Kreis Steinfurt soll die forensische Klinik auf dem alten NATO-Flugplatz gebaut werden. Dort und an den vier anderen Orten, die als Standorte für solche Kliniken vorgeschlagen wurden, schreckten viele Menschen auf: „Auf keinen Fall bei uns“, war die erste Reaktion im Oktober 2012. Es folgten Proteste und Bürgerversammlungen. Ministerin Barbara Steffens (Grüne) schlug bei Treffen vor Ort mehr oder minder blanke Ablehnung entgegen.

„Ich kann die Angst der Menschen nachvollziehen. Ich selber habe bei meiner täglichen Arbeit aber keine“, sagt dazu die Ärztliche Direktorin der Forensik in Dortmund, Ute Franz . Und wer mit ihr und ihren Mitarbeitern innerhalb der fünfeinhalb Meter hohen Mauern spricht, bekommt ein übereinstimmendes Bild: Wer die Problempatienten und die schützenden Maßnahmen kennt, geht entspannt mit der Situation um. So schützt ein Alarmsystem am Gürtel jeden Mitarbeiter. Das Gerät schlägt bei einem Angriff sofort Alarm.

Drinnen leben – vielfach dauerhaft – psychisch kranke Gewaltkriminelle, Sexualstraftäter oder Brandstifter. Draußen herrschen oft falsche Angstbilder. Dabei funktioniert das Sicherheitskonzept: Seit der Eröffnung der Anlage in Dortmund 2006 gab es – mit Ausnahme einiger Freigänger – keinen erfolgreichen Fluchtversuch. Für die Beschäftigten drinnen, Krankenpfleger, Sozialarbeiter, Ärzte oder Lehrer, spielt Angst kaum eine Rolle.

Thore Bobe ist als Krankenpfleger im Team. Der 27-Jährige ist aus einem OP-Saal in die Forensik gewechselt, hat Respekt vor seiner Arbeit und schwärmt von seinem Job: „Alle, die in der Umgebung einer forensischen Klinik wohnen und Angst haben, sollten einmal reinschauen.“