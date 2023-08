Eröffnung Ende August geplant Rund ums Camping: Berger eröffnet Filiale in Osnabrück Von Finja Jaquet | 14.08.2023, 16:01 Uhr | Update vor 42 Min. Schon seit ein paar Wochen wackelt die Berger-Fahne im Wind. Bis zur Eröffnung dauert es nicht mehr lange. Foto: Finja Jaquet up-down up-down

Es tut sich etwas an der Pagenstecherstraße in Osnabrück: Mit Berger zieht ein neues Geschäft in die ehemaligen Räumlichkeiten der Flippothek. Ende August ist die Eröffnung des Geschäfts für Campingzubehör geplant.