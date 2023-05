Rund 50 Ärztinnen und Ärzte nahmen an einer Kundgebung vor dem Klinikum teil, um auf die schlechten Arbeitsbedingungen in kommunalen Krankenhäusern aufmerksam zu machen. Foto: Klinikum Osnabrück/ Sonja Kumpf up-down up-down Notversorgung sichergestellt Rund 50 Ärzte des Klinikums Osnabrück streiken vor dem Haupteingang Von Anke Schneider | 09.05.2023, 16:23 Uhr

Am Dienstag haben viele Ärzte an kommunalen Krankenhäusern in Niedersachsen gestreikt. Einige Kliniken haben deshalb geplante Behandlungen verschoben. So auch am Osnabrücker Klinikum, wo sich eine Reihe von Ärzten an dem Streik beteiligten.