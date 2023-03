Franz-Josef Bode (hier bei einer Messe in Rom) ist seit Samstagmittag um 12 Uhr nicht mehr Osnabrücker Bischof. Foto: dpa/Johannes Neudecker up-down up-down Aus Politik, Kirche und Gesellschaft Reaktionen zum Rücktritt: „Bischof Bode macht den Weg für den Neuanfang frei“ und | 25.03.2023, 16:17 Uhr | Update vor 2 Std. Von Stefanie Witte Jean-Charles Fays | 25.03.2023, 16:17 Uhr | Update vor 2 Std.

Für viele überraschend ist der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode am Samstag von seinem Amt zurückgetreten. Im Zusammenhang mit Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche gilt der Amtsverzicht eines Bischofs in Deutschland als Novum. Wir haben die Reaktionen – von der Osnabrücker Oberbürgermeisterin bis zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz.