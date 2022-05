Schülerin Liv Voß ist die Taufpatin eines Einers. FOTO: Jan Jedamski 100 Jahre Ruderriege Sechs Bootstaufen beim Ruderfest des Gymnasiums Carolinum in Osnabrück Von Arlena Janning | 03.05.2022, 17:00 Uhr

Am Samstag, 23. April, feierte das Gymnasium Carolinum in Osnabrück das 100-jähige Bestehen seiner Ruderriege mit einem Ruderfest. Gleich sechs neue Boote konnten in diesem Rahmen getauft werden.