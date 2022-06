Oftmals ist mit dem Zucken das Traumbild des Stürzens verbunden, etwa von einem Haus oder von einer Treppe. Was ist passiert, warum nur ist das so? Wissenschaftler sind sich nicht einig über die Gründe des unkontrollierten Zuckens. Aber immerhin besteht Einigkeit darin: Grund zur Sorge besteht in der Regel nicht.