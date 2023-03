Die Bauruine am Rubbenbruchsee ist weg, geblieben sind Bauschutt und der Keller. Foto: Wilfried Hinrichs up-down up-down Osnabrücker Anwohner in Sorge Reste der Hotelruine am Rubbenbruchsee bleiben vorerst im Boden – für wie lange? Von Wilfried Hinrichs | 02.03.2023, 10:30 Uhr

Wird die Bauruine am Rubbenbruchssee in Osnabrück nicht vollständig abgeräumt? Diese Frage stellten sich Anwohner, die beobachteten, dass Bauschutt in den früheren Keller des Rohbaus geschoben wurde. Ein Miteigentümer versichert: „Das bleibt nicht so.“