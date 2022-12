Für Säuglinge und ehemalige Frühchen kann eine Infektion mit dem RS-Virus sogar lebensbedrohlich verlaufen. Das Foto wurde auf einer Kinderintensivstation in Stuttgart gemacht. Foto: dpa/Marijan Murat up-down up-down Lage im CKO weiter angespannt Osnabrücker Praxen wegen RSV und Influenza überfüllt – „Krankenhaus nur Spitze des Eisbergs“ Von Meike Baars | 09.12.2022, 05:31 Uhr

Wegen der massiven RSV-Welle und zunehmenden Grippefällen arbeiten Kinderarztpraxen am Limit. Das Christliche Kinderhospital hat eine komplette Isolierstation für RSV-Patienten eingerichtet. Ein Säugling in kritischem Zustand konnte nicht verlegt werden: Es gab keinen ECMO-Platz in der Region.