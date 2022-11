In der Beratungsstelle der Krebsstiftung in der Heger Straße übergaben Dr. Christiane Hölscher und Alexander Mundinger (rechts) vom Rotary-Club Osnabrück-Süd einen Scheck in Höhe von 6.150 Euro an Heike Köhler und Klaus Havliza.

Foto: Thomas Wübker