Roland Kaiser bei seiner großen Geburtstagstournee in Halle. Foto: Andre Havergo 7300 feierten den Musiker Roland Kaiser begeisterte seine Fans in der OWL Arena in Halle Von André Havergo | 19.11.2022, 12:05 Uhr

Am Freitagabend war Deutschlands erfolgreichster Schlagersänger in der OWL Arena in Halle (Westfalen) zu Gast. Roland Kaiser begeisterte 7300 Fans in der ausverkauften Arena. Der Schlagersänger wurde im Mai dieses Jahres 70 Jahre alt und ist aktuell auf großer Geburtstagstournee.