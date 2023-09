Bislang stehen 15 Bands auf der Liste des 12. Popsalons. Neben Team Scheisse und Adam Angst nennt Guido Remmert von der veranstaltenden Agentur Zukunftsmusik Madeline Juno, Ennio und Tristan Brusch als Headliner für das kommende Festival. Allerdings ist die Liste noch nicht komplett. „Da kommen noch ein bis zwei spannende Bands“, so Remmert.

„Bunter Mix vieler Genres“

Der Großteil des Aufgebots des Popsalons 2024 hat bislang noch nicht in Osnabrück gespielt. Allerdings zupft bei Adam Angst der Osnabrücker Christian Kruse den Bass. Neben der Band, deren Kernkompetenz mit „Gitarrengeholze bei 180 BPM plus“ beschrieben wird, stehen vor allem die Punk-Band Team Scheisse und The Clockworks aus Irland, die Post-Punk á la Fontaines DC und The Murder Capital spielen, für die rockige Ausrichtung.

„Der Popsalon ist immer ein bunter Mix vieler Genres“, sagt Remmert. So wird der Popsalon 2024 von Ritter Lean mit Hip Hop beliefert. Beharie bringt aus Norwegen Soul-Pop mit. Seine Stimme weist frappierende Ähnlichkeit mit der von Frank Ocean auf. Songschreiber und Sänger Tristan Brusch spielt Pop und Chansons. Interessant dürfte auch der Aufritt von Il Civetto aus Berlin werden. Die Band hat ihren Fusion-Pop bereits in Techno-Clubs in der Hauptstadt und auf dem Fusion Festival sowie dem Montreux Jazz Festival vorgestellt.

Popsalon ragt heraus

Der Popsalon habe sich in den vergangenen Jahren in Osnabrück absolut etabliert, sagt Remmert. „Er ist eine Veranstaltung, die im hiesigen Kulturleben herausragt und überregional wahrgenommen wird.“ Zudem wachse der Zuschauerzuspruch von Jahr zu Jahr.

Illustre Gestalten wie Jonathan Bree treten beim Popsalon in Osnabrück auf. Archivfoto: André Havergo Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Karten für den Popsalon 2024 gibt es bis Ende September ausschließlich im Zukunftsmusik Ticketshop an der Dammstraße 2 in Osnabrück. Das Frühbucherticket ist bis zum 31. Dezember 2023 für 79,90 Euro erhältlich. An Ende September werden die Tickets auch online über www.pop-salon.de verkauft.