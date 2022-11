Heavy Metal für Kinder Rockende Dinos „Heavysaurus“ am 18. März 2023 in Osnabrück Von Thomas Wübker | 07.11.2022, 22:29 Uhr

Hard-Rock ist zu hart für Kinder? Stimmt nicht. Das zeigen die vier Dinosaurier und der Drache von Heavysaurus, die am 18. März 2023 in den Rosenhof in Osnabrück kommen.