Der Rohbau am Rubbenbruchsee steht immer noch, obwohl es eine rechtsgültige Abrissverfügung gibt und schon zwei Zwangsgelder verhängt wurden. FOTO: Michael Gründel Stadt Osnabrück erhöht Zwangsgeld Ausbauen oder abreißen: Ringen um Ruine am Rubbenbruchsee ist doch nicht entschieden Von Wilfried Hinrichs | 09.04.2022, 06:00 Uhr | Update vor 2 Std. | 23 Leserkommentare

Der Streit um den Betonklotz am See ist doch nicht vorbei: Die Stadt Osnabrück hat das Zwangsgeld gegen den Eigentümer der Hotelruine am Rubbenbruchsee verdoppelt. Der wehrt sich gegen den Abriss und hält an seinen Ausbauplänen fest. Wie weit treiben es beide Seiten?