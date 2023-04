Bunt und vielfältig ist das Programm der Jugend-Kultur-Tage in Osnabrück. Sie wurden von Jugendlichen wie Piet Raschke (von links) und Bacere Ndure organisiert und von Rike Bever und der Praktikantin Linea Wiethiger koordiniert. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Von Jugendlichen für Jugendliche Rike Bever koordiniert die Jugend-Kultur-Tage in Osnabrück Von Thomas Wübker | 29.04.2023, 19:30 Uhr

Am 18. Mai beginnen die Jugend-Kultur-Tage (JKT) in Osnabrück. Sie wurden von Jugendlichen für Jugendliche organisiert. Die Fäden in der Hand hält die 30-jährige Rike Bever von Fokus e. V.