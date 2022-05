Mit dem „Ride of Silence“ gedachten Farhrradfahrer am Mittwochabend der in Osnabrück ums Leben gekommene Radfahrer. FOTO: Michael Gründel „Ride of Silence“ Schweigefahrt erinnert an in Osnabrück getötete Fahrradfahrer Von Robert Schäfer | 19.05.2022, 11:16 Uhr

Am Mittwochabend haben sich in Osnabrück mehr als 80 Fahrradfahrer getroffen, um bei einem „Ride of Silence“ an im Straßenverkehr getötete Radfahrer zu erinnern.