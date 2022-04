Kubische Grundform, farblich abgesetztes Staffelgeschoss: So sollen die sechs Doppelhäuser aussehen, die zurzeit im Waldviertel (Stadtteil Dodesheide) entstehen. Die ersten Käufer, vorzugsweise junge Familien, könnten schon im Sommer einziehen. Grafik: Liemak GmbH FOTO: Archiv Richtfest im Waldviertel Osnabrück: Neubauten im früheren Britenquartier im Sommer bezugsfertig Von Sebastian Stricker | 14.02.2013, 19:00 Uhr

Das Wohnquartier Waldviertel im vormals britisch geprägten Osnabrücker Stadtteil Dodesheide nimmt Gestalt an. Am Donnerstag wurde für 18 neue Wohneinheiten in der knapp drei Hektar großen Kolonie Richtfest gefeiert. Im Sommer sollen sie bezugsfertig sein. Die sechs Reihenhäuser und zwölf Doppelhaushälften stehen ab sofort zum Verkauf. Zielgruppe sind junge Familien.