Freuen sich auf die Musikstreife am 29. November: Heike Fischer (von links), Hans-Jürgen Fip, John Lindie und Marc Schröer. FOTO: Elvira Parton up-down up-down Rhythmisch für den guten Zweck Osnabrücker Musikstreife am 29. November Von Henning Müller-Detert | 21.10.2011, 14:58 Uhr

Marschmusik darf man erwarten. Das ist aber nur ein kleiner Teil an Stilen, die die Osnabrücker Musikstreife auf die Bühne bringt. Am 29. November um 19.30 Uhr wird es in der Osnabrückhalle genauso lateinamerikanische Rhythmen, Soul oder Fanfaren geben. Dazu dient der Abend wie gewohnt einem guten Zweck.