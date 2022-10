Bislang fällt die Prognose für das Weihnachtsgeschäft in der Gastronomie rund um Osnabrück mau aus. Woran liegt das? Symbolfoto: dpa/AP/Olivier Matthys up-down up-down Gastronomie weiter in Krise? Restaurants rund um Osnabrück: Bisher kaum Weihnachts-Reservierungen Von Alexander Kruggel | 17.10.2022, 05:30 Uhr | Update vor 54 Min.

Corona hat der Gastronomie in den vergangenen zweieinhalb Jahren herbe Schläge versetzt. In diesem Winter scheint endlich wieder ein Geschäft ohne Pandemie-Auflagen möglich zu sein, doch in der Region Osnabrück ist die Nachfrage bislang gering. Warum?