Die Gastronomie leidet stark unter den Folgen von Ukraine-Krieg und Inflation und sieht sich gezwungen, die deutlich gestiegenen Kosten weiterzugeben. FOTO: dpa/Marc Tirl up-down up-down Deutlich gestiegene Kosten Restaurants in der Region Osnabrück werden im Schnitt 20 Prozent teurer Von Jean-Charles Fays | 16.07.2022, 06:00 Uhr

Teure Lebensmittel, teure Energie, teures Personal: Die Gastwirte in der Region Osnabrück bekommen die Inflation zu spüren und geben die gestiegenen Kosten weiter. Die Preise in Hotels, Restaurants und Imbissen der Region ziehen kräftig an.