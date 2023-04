Am Dienstag eröffneten Jonas Nehmelmann (links) und James Cowie das Restaurant und Bar „Hi Bonnie“ in Osnabrück. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Früheres „Pferde haben keine Flügel“ In Osnabrück am Kamp: Restaurant und Bar „Hi Bonnie“ eröffnet Von Thomas Wübker | 11.04.2023, 19:15 Uhr | Update vor 1 Std.

Da, wo jahrelang Pferde keine Flügel hatten, wird nun „Hi Bonnie“ gegrüßt. So nennt sich die Bar und das Restaurant am Kamp in Osnabrück, das am Dienstag eröffnet wurde.