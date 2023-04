Am Dienstag eröffneten Jonas Nehmelmann (links) und James Cowie das Restaurant und Bar „Hi Bonnie“ in Osnabrück. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Früheres „Pferde haben keine Flügel“ Am Kamp in Osnabrück: Restaurant und Bar „Hi Bonnie“ eröffnet Von Thomas Wübker | 11.04.2023, 19:15 Uhr | Update vor 26 Min.

Da, wo jahrelang Pferde keine Flügel hatten, wird nun „Hi Bonnie“ gegrüßt. So nennt sich die Bar und das Restaurant am Kamp in Osnabrück, das am Dienstag eröffnet wurde.