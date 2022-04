Ein Bild aus vergangenen Tagen: Diesen Montag hat das Havanna am Nikolaiort seinen Betrieb eingestellt. Bis Ende August müssen die Betreiber ihren Laden räumen, damit das „Alex“ hier einziehen kann. FOTO: Archiv/Westdörp Restaurant stellt Betrieb ein Osnabrück: „Havanna“ bietet Mobiliar bei Ebay an Von Cornelia Achenbach | 26.08.2013, 13:57 Uhr

An diesem Montag stellt das „Havanna“ am Nikolaiort seinen Betrieb ein – bis Ende August muss das Restaurant geräumt sein. Darauf haben sich der Betreiber – die Dogan Gastronomie GmbH –und der Vermieter – die Bergmann GbR – vergangene Woche vor Gericht geeinigt. Unklar war noch, was aus dem Inventar des Havanna werden sollte. Nun wird es zum Verkauf angeboten – bei den Ebay Kleinanzeigen.