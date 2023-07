Noch wird an und in der Osnabrücker Herrenteichsstraße 1 gewerkelt, doch bald wird hier das Restaurant „Olive“ öffnen. Foto: Jörn Martens up-down up-down Haus mit langer Geschichte Am Osnabrücker Haarmannsbrunnen eröffnet bald wieder ein Restaurant Von Corinna Berghahn | 17.07.2023, 13:10 Uhr

Seit Monaten schon wird in den Räumen an der Herrenteichsstraße gewerkelt, nun ist ein Ende der Arbeiten abzusehen: Bald schon soll das Restaurant „Olive“ hier seine Türen öffnen. Wir haben die Baustelle besucht – und damit auch den Ort, an dem eine der ersten Discos der Bundesrepublik eröffnete.